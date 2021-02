Sondaggio, secondo il 68%, il problema principale del Milan è l’appannamento fisico (Di sabato 27 febbraio 2021) secondo voi, qual è il principale problema del Milan? Appannamento fisico (68%) Blocco psicologico (18%) Serve una svolta tattica (14%) Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021)voi, qual è ildel? Appannamento(68%) Blocco psicologico (18%) Serve una svolta tattica (14%) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | SONDAGGIO Dormito bene nerazzurri? Avete ripensato al #DerbyMilano? Allora diteci chi è stato il migliore secondo voi ?? - marri_io : Sondaggio: ma secondo voi da quanto tempo non si lava “la contessa”? #gfvip P.s. Poi sta con le pantofole pure questa sera. - infoiteconomia : Secondo un sondaggio, gli australiani investono più in crypto che in oro o argento - Claudia19485227 : RT @_cieloitalia: Sondaggio democratico: Secondo voi i politici che parlano tutti i giorni di vaccini, stanno bene con la testa oppure gli… - AlwsPotterhead : RT @g4yscorpio: Già hai fatto un casino con quel sondaggio del cazzo secondo cui Tommaso sarebbe un’icona gay facendo bagnare tutte le bimb… -