Serie A, Crotone-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla

Una delle sfide più importanti della stagione per entrambe le compagini, chiamate a non fallire l'occasione di riscattare i risultati deludenti delle ultime uscite. Il Crotone, nonostante gli ottimi successi a dicembre e gennaio negli scontri diretti, è ancora ultimo in classifica. Sono solo 3 i punti a separare la squadra di Stroppa dal Cagliari, terzultimo a 15 punti. I sardi sono reduci dal cambio in panchina, con Semplici che ha preso il posto di Di Francesco. La prima sfida che dovrà affrontare l'ex Spal è una delle più delicate di questa annata e non sarà un test affatto semplice. La sfida salvezza tra Crotone e Cagliari, in programma domenica alle 15 allo stadio Ezio Scida, potrebbe fare da spartiacque nella stagione in corso.

