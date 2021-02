Prenestino, arrestato 43enne con 4 etti hashish (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – 4 panetti di “fumo”, circa 4 etti, trovati nella disponibilita’ di uno spacciatore al Prenestino arrestato dalla Polizia di Stato dopo una serie di indagini. È l’ultimo da una lunga serie di arresti – non solo per droga – effettuati nel territorio del V Municipio. Gli investigatori del Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, nell’ambito dell’intensa e quotidiana attivita’ volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti, tenevano sotto osservazione un 43enne romano gia’ in passato arrestato per spaccio. I poliziotti, dopo averlo visto aggirarsi nei locali di servizio del suo palazzo e conversare con fare sospetto con un presunto cliente, lo hanno fermato e controllato anche con l’aiuto di “Condor”, uno dei cani antidroga della Questura di Roma. È stato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – 4 pandi “fumo”, circa 4, trovati nella disponibilita’ di uno spacciatore aldalla Polizia di Stato dopo una serie di indagini. È l’ultimo da una lunga serie di arresti – non solo per droga – effettuati nel territorio del V Municipio. Gli investigatori del Distretto, diretto da Roberto Arneodo, nell’ambito dell’intensa e quotidiana attivita’ volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti, tenevano sotto osservazione unromano gia’ in passatoper spaccio. I poliziotti, dopo averlo visto aggirarsi nei locali di servizio del suo palazzo e conversare con fare sospetto con un presunto cliente, lo hanno fermato e controllato anche con l’aiuto di “Condor”, uno dei cani antidroga della Questura di Roma. È stato ...

infoitinterno : Villaggio Prenestino, arrestato Primula Rossa per furti in via fosso dell'Osa - MarydauriaMaria : Villaggio Prenestino, arrestato il capo della banda di rapinatori che colpiva nell’Est romano (di Maria D'Auria)… - CasilinaNews : Villaggio Prenestino, arrestato la 'Primula Rossa': era colpevole della raffica di furti in via Fosso dell'Osa da u… -

Ultime Notizie dalla rete : Prenestino arrestato Roma - Villaggio Prenestino, individuata banda di rapinatori ...italiana è stato arrestato dalle pattuglie dell' Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) al termine di indagini riguardanti una serie di furti avvenuti nella zona di Villaggio Prenestino, in ...

Rubano in chiesa: scovati dalla Polizia locale ...arrestato dalle pattuglie della Polizia Locale dell' Unità SPE ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) al termine di indagini riguardanti una serie di furti avvenuti nella zona di Villaggio Prenestino, in ...

Prenestino, arrestato 43enne con 4 etti hashish - RomaDailyNews RomaDailyNews ...italiana è statodalle pattuglie dell' Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) al termine di indagini riguardanti una serie di furti avvenuti nella zona di Villaggio, in ......dalle pattuglie della Polizia Locale dell' Unità SPE ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) al termine di indagini riguardanti una serie di furti avvenuti nella zona di Villaggio, in ...