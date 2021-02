LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA | Milan e Roma scoprono le avversarie per gli ottavi

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 12.45 Un quarto d’ora all’inizio della cerimonia. h 12.40 Squadre qualificate aldegli: Arsenal, Rangers, Villarreal, Granada, Shakhtar Donetsk, Ajax, Molde, Olympiacos, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Slavia Praga, Young Boys, Manchester United,, Tottenham,.Modalità di: non ci sono restrizioni né limitazioni, sono possibili anche i derby nazionali. Ilè libero. h 12.35 In ottica italiana si attende di capire quali saranno ledio se, per uno scherzo del destino, giallorossi e rossoneri dovranno affrontarsi in un confronto di andata e ritorno che verrebbe dopo il confronto che attende le ...