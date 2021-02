Lady Gaga, è disposta a pagare 500mila dollari per riavere i suoi cani (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lady Gaga, la star della musica, sbarca da Los Angeles a Roma per partecipare al film su Gucci, interpretando il ruolo di Patrizia Reggiani. Le cose, però, non vanno come aveva previsto. Appena arrivata a Roma ha dovuto subire un grave colpo, le hanno rubato i suoi amati cani. La giovane stella ha lasciato i suoi amici a quattro zampe, Koji e Gustav, ad Hollywood mentre lei prendeva l’aereo per arrivare nella Capitale per partecipare al film di Ridley Scott. Ryan Fischer, storico dog-sitter dei celebri cani, nel mentre si stava prendendo cura dei cuccioli è stato colpito da uno sconosciuto che successivamente è fuggito su in veicolo bianco: “L’uomo ha sparato un colpo di pistola da una posizione sconosciuta e ha colpito la vittima in North Sierra Bonita Avenue”. Ryan, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021), la star della musica, sbarca da Los Angeles a Roma per partecipare al film su Gucci, interpretando il ruolo di Patrizia Reggiani. Le cose, però, non vanno come aveva previsto. Appena arrivata a Roma ha dovuto subire un grave colpo, le hanno rubato iamati. La giovane stella ha lasciato iamici a quattro zampe, Koji e Gustav, ad Hollywood mentre lei prendeva l’aereo per arrivare nella Capitale per partecipare al film di Ridley Scott. Ryan Fischer, storico dog-sitter dei celebri, nel mentre si stava prendendo cura dei cuccioli è stato colpito da uno sconosciuto che successivamente è fuggito su in veicolo bianco: “L’uomo ha sparato un colpo di pistola da una posizione sconosciuta e ha colpito la vittima in North Sierra Bonita Avenue”. Ryan, ...

