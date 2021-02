(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Lae il(e viceversa)” targata Andrea Pucci si è conclusa con la vittoria della coppia composta dallaStabile e dalMarini.loro ad aver avuto la meglio sugli avversari nella sfida finale del “bagno di cultura”, riuscendo a portarsi a casa il montepremi finale da 20mila euro. Battuti sul fotofinish, i secondi classificati Stephania Bellarte e Alessio Guidi e i terzi Giulia Orazi e GianTornese. Ma chi, chi none chi si credono di essere, i vincitori del programma? 20 anni lui, 22 lei: arrivano da mondi completamente diversi (come d’altronde prevede il programma).viene da Brescia, dove ...

Noovyis : (La Pupa e il Secchione, vincono Luca e Miryea: ecco chi sono) Playhitmusic - - DI0RVZAY : @1NSVMNIA stiamo facendo assemblea e c’è uno della pupa e il secchione come ospite - aftervhours : sto malissimo un terzo dell’istituto nel meeting con quello della pupa ed il secchione raga ma che è sto morendo 503 persone - DI0RVZAY : @fingersvzayn stiamo facendo assemblea e c’è uno della pupa e il secchione come ospite - infoitcultura : Ascolti 25 febbraio: Che Dio ci aiuti, film Checco Zalone, Pupa e secchione -

Ultime Notizie dalla rete : Pupa Secchione

Su Italia 1 Lae ile Viceversa 1.379.000 (7,4%). Su Tv8 Milan - Stella Rossa di Europa League 1.809.000 (6,8%) mentre su Sky registra 705.000 abbonati e il 2,6%. Su La7 PiazzaPulita 1.Chi ha vinto lae il2021 Myrea Stabile e Luca Marini sono i vincitori de Lae il2021 . Anche questa edizione del reality che prova a far accoppiare pupe e secchioni (oe pupi)...Su Rai3 male per Lui è Peggio di Me che ha raccolto davanti al piccolo schermo solo 895.000 spettatori pari ad uno share del 3.7% Su Canale5 Che bella giornata ha divertito 1.909.000 spettatori pari ...La pupa e il secchione 2021, vincitori e pagelle: Luca Marini e Miryea Stabile sono i vincitori di questa fortunata edizione ...