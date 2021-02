La Pupa e il Secchione 2021: chi sono i vincitori Miryea e Marini (Di venerdì 26 febbraio 2021) Miryea Stabile e Luca Marini hanno vinto La Pupa e il Secchione e Viceversa. L’ultima puntata del programma condotto da Andrea Pucci insieme alla vulcanica (ex Pupa) Francesca Cipriani li ha visti trionfare nella prova finale, il tanto temuto “bagno di cultura”, contro la coppia formata da Stephanie Bellarte e Alessio Guidi. Alcune domande hanno messo a dura prova le Pupe e i Secchioni finalisti e alla fine Miryea e Marini hanno avuto la meglio, aggiudicandosi il montepremi da 20.000 euro. L’edizione 2021 de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha visto protagonisti, come sempre, due mondi completamente opposti tra loro. Pupe e Pupi e Secchione e Secchioni che hanno dovuto convivere fianco a fianco, ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 febbraio 2021)Stabile e Lucahanno vinto Lae ile Viceversa. L’ultima puntata del programma condotto da Andrea Pucci insieme alla vulcanica (ex) Francesca Cipriani li ha visti trionfare nella prova finale, il tanto temuto “bagno di cultura”, contro la coppia formata da Stephanie Bellarte e Alessio Guidi. Alcune domande hanno messo a dura prova le Pupe e i Secchioni finalisti e alla finehanno avuto la meglio, aggiudicandosi il montepremi da 20.000 euro. L’edizionede Lae ile Viceversa ha visto protagonisti, come sempre, due mondi completamente opposti tra loro. Pupe e Pupi ee Secchioni che hanno dovuto convivere fianco a fianco, ...

