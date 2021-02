Il Flamengo è campione del Brasile per il secondo anno consecutivo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il campionato brasiliano ha il suo padrone. Per la seconda volta consecutiva, il Flamengo ha conquistato il titolo, l’ottavo della sua storia, con un solo punto di vantaggio sui rivali dell’International di Porto Alegre. Flamengo campione: cosa è accaduto? Il campionato brasiliano ha avuto un finale elettrizzante. Agli ultimi novanta minuti dal traguardo, Flamengo e International arrivano separati da due punti ed impegnate rispettivamente contro San Paolo e Corinthias. La capolista perde inaspettatamente contro il San Paolo (2-1), mentre la sua antagonista non va oltre lo 0-0 contro il Corinthias, recrimimando per un goal annullato per fuorigioco che l’avrebbe laureato campione. Grande la gioia dei rossoneri che al triplice fischio si sono riversati negli spogliatoi per festeggiare. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il campionato brasiliano ha il suo padrone. Per la seconda volta consecutiva, ilha conquistato il titolo, l’ottavo della sua storia, con un solo punto di vantaggio sui rivali dell’International di Porto Alegre.: cosa è accaduto? Il campionato brasiliano ha avuto un finale elettrizzante. Agli ultimi novanta minuti dal traguardo,e International arrivano separati da due punti ed impegnate rispettivamente contro San Paolo e Corinthias. La capolista perde inaspettatamente contro il San Paolo (2-1), mentre la sua antagonista non va oltre lo 0-0 contro il Corinthias, recrimimando per un goal annullato per fuorigioco che l’avrebbe laureato. Grande la gioia dei rossoneri che al triplice fischio si sono riversati negli spogliatoi per festeggiare. Il ...

