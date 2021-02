“Identica e bellissima”. Cristina D’Avena, si scopre la sorella minore. Di 10 anni più piccola, ecco Clarissa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tantissimi bambini e ragazzi di diverse generazioni si sono emozionati grazie all’incredibile voce di Cristina D’Avena, indiscussa protagonista di numerose sigle dei cartoni animati come ‘I Puffi’ e ‘Sailor Moon’. A livello professionale è sempre riuscita ad avere un successo pazzesco e ancora oggi in tanti la inneggiano e ricordano quei momenti di spensieratezza con grandissima commozione. Mentre per quanto riguarda gli aspetti privati è sempre stata abbastanza riservata. Ma c’è sicuramente una figura importante della sua famiglia, ovvero sua sorella, che è stata mostrata recentemente. E la cosa che ha più impressionato i suoi fan è stata la somiglianza clamorosa con lei. La bellezza di Cristina D’Avena è indiscutibile, ma anche quella della sorella meno famosa non è assolutamente da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tantissimi bambini e ragazzi di diverse generazioni si sono emozionati grazie all’incredibile voce di, indiscussa protagonista di numerose sigle dei cartoni animati come ‘I Puffi’ e ‘Sailor Moon’. A livello professionale è sempre riuscita ad avere un successo pazzesco e ancora oggi in tanti la inneggiano e ricordano quei momenti di spensieratezza con grandissima commozione. Mentre per quanto riguarda gli aspetti privati è sempre stata abbastanza riservata. Ma c’è sicuramente una figura importante della sua famiglia, ovvero sua, che è stata mostrata recentemente. E la cosa che ha più impressionato i suoi fan è stata la somiglianza clamorosa con lei. La bellezza diè indiscutibile, ma anche quella dellameno famosa non è assolutamente da ...

Vitomichele85 : @RottenPapi Bellissima! Identica all'originale del film :D - autonomia_op : RT @asiram1308: Amoreeeeeeee, sei identica al mio cocco, che manca da 11 mesi dopo 15 anni d'amore ???? Arriverà pure per te una bellissima f… - Giovannaconfal6 : RT @asiram1308: Amoreeeeeeee, sei identica al mio cocco, che manca da 11 mesi dopo 15 anni d'amore ???? Arriverà pure per te una bellissima f… - GiovannaPozzoni : RT @asiram1308: Amoreeeeeeee, sei identica al mio cocco, che manca da 11 mesi dopo 15 anni d'amore ???? Arriverà pure per te una bellissima f… - fendente1 : RT @asiram1308: Amoreeeeeeee, sei identica al mio cocco, che manca da 11 mesi dopo 15 anni d'amore ???? Arriverà pure per te una bellissima f… -