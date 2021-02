Governo Draghi, De Luca: “Non farà miracoli, ci sono aspettative esagerate. Nuovi sottosegretari? Stendiamo un velo pietoso” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Governo Draghi? Credo che ci siano aspettative francamente esagerate e credo anche che sia illusorio e inutile aspettarsi miracoli. Non avremo miracoli. Anzi, per quanto riguarda i rapporti tra il Governo e i territori, avremo una difficoltà in più, perché una forte presenza dei tecnici significa una scarsa sensibilità per i problemi dei territori e in qualche caso anche per i problemi sociali. Mettiamolo nel conto per evitare disillusioni da qui a qualche settimana”. sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo video-appuntamento consueto del venerdì pomeriggio su Facebook. Critico anche il giudizio sui Nuovi sottosegretari del Governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) “? Credo che ci sianofrancamentee credo anche che sia illusorio e inutile aspettarsi. Non avremo. Anzi, per quanto riguarda i rapporti tra ile i territori, avremo una difficoltà in più, perché una forte presenza dei tecnici significa una scarsa sensibilità per i problemi dei territori e in qualche caso anche per i problemi sociali. Mettiamolo nel conto per evitare disillusioni da qui a qualche settimana”.le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel suo video-appuntamento consueto del venerdì pomeriggio su Facebook. Critico anche il giudizio suidel...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Cdm da via libera al decreto sul riordine dei ministeri: nasce il Mite Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto ministeri con il quale si procede alla riorganizzazione di alcuni dicasteri del nupvo governo Draghi. A partire dal Ministero di Transizione Ecologica, affidato al fisico Roberto Cingolani Nasce anche il ministero della Cultura. Approvati, inoltre, i cinque decreti legislativi per l'...

Protezione civile: via Borrelli, Draghi nomina Curcio Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: Borrelli , Capo , Curcio , draghi , governo , nomina , protezione civile - - > loading... Previous ...

I partiti che hanno guadagnato consenso con il governo Draghi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Governo, Fabrizio Curcio a capo protezione civile Roma, 26 feb. (LaPresse) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della Protezione civile. Ad Angelo ...

Conte, oggi il ritorno all'università: «I dpcm necessari per l'imprevedibilità della pandemia». E fioccano altre espulsioni nel M5S È il leader in pectore del Movimento 5 stelle, ed è l'ospite più atteso del vertice programmato domenica a casa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona, in provincia di ...

