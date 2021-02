GF Vip | Rosalinda Cannavò su Dayane Mello | “Non cambio idea su di lei | mi ha pugnalata” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 26 febbraio 2021)è irremovibile suDopo quanto accaduto negli ultimi giorni,ha le idee chiare sulla sua ex amica speciale. La 28enne messinese infatti, si è detta certa di non voler perdonare la sudamericana dopo che la 31enne l’ha mandata al televoto contro Stefania Orlando. In più, non riesce a digerire l’atteggiamento tenuto ultimamente dalla modella brasiliana nei suoi confronti, in particolare dopo il suo avvicinamento con tanto di flirt ad Andrea Zenga, uscito lunedì scorso dalla casa più spiata d’Italia. Conversando con Samantha De Grenet, che ha cercato in tutti i modi di riportare la pace fra le due gieffine, ha detto di voler bene alla, ma che non cambierà lo stesso opinione ...