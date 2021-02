Francia: ucciso un quindicenne a colpi di arma da fuoco in periferia Parigi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Parigi, 26 feb. (Adnkronos) - Continua la scia di violenza che colpisce da alcuni giorni la banlieue di Parigi. Questa volta è un adolescente di quindici anni che è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Bondy, nel Dipartiment Seine-Saint-Denis, nella periferia della capitale. L'omicidio, secondo quanto riferisce il canale all news francese 'Bfm', si sarebbe verificato intorno alle 17.30. Secondo i primi elementi dell'indagine in corso il giovane si trovava di fronte a un immobile quando una persona arrivata con uno scooter con un complice avrebbe aperto il fuoco colpendo il ragazzo prima di fuggire. Questa settimana nel dipartimento dell'Essone, sempre nella regione dell'Ile de France, una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 13 anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021), 26 feb. (Adnkronos) - Continua la scia di violenza chesce da alcuni giorni la banlieue di. Questa volta è un adolescente di quindici anni che è statodidaa Bondy, nel Dipartiment Seine-Saint-Denis, nelladella capitale. L'omicidio, secondo quanto riferisce il canale all news francese 'Bfm', si sarebbe verificato intorno alle 17.30. Secondo i primi elementi dell'indagine in corso il giovane si trovava di fronte a un immobile quando una persona arrivata con uno scooter con un complice avrebbe aperto ilcolpendo il ragazzo prima di fuggire. Questa settimana nel dipartimento dell'Essone, sempre nella regione dell'Ile de France, una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 13 anni ...

Missili e messaggi: lo strike Usa in Siria ... messo a segno nella regione del Kurdistan iracheno, in cui un contractor era rimasto ucciso e ... Francia, Russia, Regno Unito e Germania) " sia già in salita. Una risposta proporzionata? Il raid ...

