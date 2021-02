Fortnite che incontra Alien è anche lo Xenomorfo cheballa ' H R Giger sarebbe orgoglioso'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) All'interno disono arrivate le skin dedicate al franchise di: i giocatori possono vestire i panni di Ellen Ripley oppure impersonare l'iconicoe possiamo dire che soprattutto quest'ultima skin è fatta davvero bene. Il Battle Royale non offre solo skin e oggetti cosmetici in generale, ma i giocatori sono in grado di scegliere tra una grande varietà di emote: tra queste vi sono quelle dedicate ai diversi balli, cosa che ai giocatori piace particolarmente. Ebbene, tutta questa premessa per cosa? Su Twitter, un'utente ha riportato una breve clip che mostra come loballi spensierato sulle note di una musica da discoteca. Il tweet è accompagnato dalla frase ironica "H.R.". Nella storia di...

Chief Creative Officer di Epic Games ha anticipato che per i lettori ci saranno sorprese e colpi di scena a go go: cosa è e un gioco online completamente gratuito per ... Gli algoritmi delle piattaforme di streaming stanno uccidendo il cinema? Non è un vecchio critico trombone a chiederselo, ma Martin Scorsese. Quindi è il caso di starlo ad ascoltare. Intanto però il m ... Batman entra nel mondo di Fortnite nella miniserie a fumetti Punto Zero, dove trovate dei codici per riscattare contenuti in-game.