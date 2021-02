Diritti Tv Serie A, al via l’assemblea: l’attacco di Sky a DAZN e la replica della piattaforma (Di venerdì 26 febbraio 2021) Inizia l’assemblea dei Diritti Tv per la Serie A: Sky ha attaccato DAZN con una lettera riguardo l’offerta presentata dalla piattaforma E’ iniziata da pochi minuti a Milano l’assemblea tra i club di Serie A per prendere una decisione in merito all’assegnazione in Italia dei Diritti tv per il triennio 2021/24. I club saranno chiamati a esprimere la propria preferenza ma è quasi certo che non si raggiungeranno i 14 favorevoli su 20, maggioranza minima per l’accettazione di una delle due offerte. Sky è passata al contrattacco inviando una lettera alla Lega e ai club contestando il sodalizio. Diritti TV. Fallo da ultimo uomo di SKY che travolge DAZN lanciato a rete. Ecco la lettera con cui, sempre il giorno prima ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) IniziadeiTv per laA: Sky ha attaccatocon una lettera riguardo l’offerta presentata dallaE’ iniziata da pochi minuti a Milanotra i club diA per prendere una decisione in merito all’assegnazione in Italia deitv per il triennio 2021/24. I club saranno chiamati a esprimere la propria preferenza ma è quasi certo che non si raggiungeranno i 14 favorevoli su 20, maggioranza minima per l’accettazione di una delle due offerte. Sky è passata al contrattacco inviando una lettera alla Lega e ai club contestando il sodalizio.TV. Fallo da ultimo uomo di SKY che travolgelanciato a rete. Ecco la lettera con cui, sempre il giorno prima ...

