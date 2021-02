Diretta sorteggi Europa League ore 13: Roma contro Shakhtar (Di venerdì 26 febbraio 2021) NYON (SVIZZERA) - Roma e Milan sono le italiane rimaste ancora in corsa in Europa League . Le due formazioni del nostro Paese conosceranno il nome dei propri avversari agli ottavi di finale oggi, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) NYON (SVIZZERA) -e Milan sono le italiane rimaste ancora in corsa in. Le due formazioni del nostro Paese conosceranno il nome dei propri avversari agli ottavi di finale oggi, ...

SkySport : Europa League Ottavi di finale Manchester United-Milan ? Sorteggio live su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv… - DiMarzio : #UEL | I sorteggi degli ottavi LIVE: #Roma con lo #Shakhtar, il #Milan pesca il #ManchesterUnited - SkySport : Europa League, ecco le avversarie di Milan e Roma negli ottavi ? - FSabathier : RT @SkySport: Europa League Ottavi di finale Manchester United-Milan ? Sorteggio live su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv e in stre… - YBah96 : RT @SkySport: Europa League Ottavi di finale Manchester United-Milan ? Sorteggio live su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv e in stre… -