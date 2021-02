Covid | l' Iss | Rt a 0 | 99 | ma in dieci Regioni è maggiore di 1 ' Abruzzo | Lombardia | Marche | Piemonte e Umbria a rischio alto'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono cinque le, secondo la bozza del monitoraggio di Iss e Ministero della Salute . Per la quarta settimana consecutiva si conferma un peggioramento nel livello generale, con ...

Covid, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico italiane - Iss: 'Variante inglese più trasmissibile del 37%, con punte del 60%' - Accelera la campagna vaccinale, oltre 100mila immunizzati al giorno. Scarseggiano i vaccini: a Napoli sospeda la va… - Covid, Iss: 'Varianti inglese e brasiliana nelle acque di scarico di Perugia' - LONG COVID: COS'È ?? presenza nei pazienti di sintomi COVID19 variabili a distanza di più di 2 mesi dall'infezione

Secondo i dati del report si registra per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Aumenta il numero di Regioni/Province autonome classificate a rischio alto (...L', nella bozza del report riferito alla settimana 15 - 21 febbraio, evidenzia anche che sono 'dieci Regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una (Basilicata) ha un Rt ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, la variante inglese cambia tutto ... Decisivi saranno però i 21 parametri del monitoraggio Iss, con la preoccupazione principale per la Sardegna che è relativa ...Secondo la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, le Regioni classificate a rischio alto per l'elevato numero di contagi diventano 5 (Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbr ...