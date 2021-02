Covid e lockdown, le famiglie non riescono più a pagare il mutuo, migliaia di immobili all’asta (Di venerdì 26 febbraio 2021) I dati del rapporto semestrale sulle aste immobiliari evidenziano ancora una volta la gravità della crisi economica che l’Italia sta attraversando. La crisi economica morde: dopo un anno di pandemia – e di chiusure più o meno rigide per moltissime attività – la sofferenza di chi, negli ultimi dodici mesi, ha perso il lavoro o L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 febbraio 2021) I dati del rapporto semestrale sulle asteari evidenziano ancora una volta la gravità della crisi economica che l’Italia sta attraversando. La crisi economica morde: dopo un anno di pandemia – e di chiusure più o meno rigide per moltissime attività – la sofferenza di chi, negli ultimi dodici mesi, ha perso il lavoro o L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteosalvinimi : Il mio intervento alla conferenza “Covid e Lockdown”. Con docenti, medici ed esperti: per non dimenticare i gravi e… - petergomezblog : Covid, il Molise chiede aiuto all’Esercito per la terapia intensiva. L’Alto Adige prolunga il lockdown: la mappa de… - Open_gol : Più di un quarto dei cittadini britannici ha ricevuto la prima dose e le ospedalizzazioni sono in netto calo. Ma la… - MuredduGiovanni : RT @RRobitt2011: noi cd nowax, nomask e via cianciando siamo l’infima percentuale di fallimento già calcolata a monte ma l’obiettivo era la… - filipporiccio1 : @maurorizzi_mr @martinoloiacono Lo era già, un rimedio all'inefficienza. Com'è che a Taiwan stanno senza covid e se… -