Covid: Draghi parla ai leader europei e spinge sui vaccini e sul non scusare le aziende inadempienti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ormai è chiara a tutti l’importanza di una vaccinazione sempre più rapida per uscire dal tunnel del Covid-19. I ritardi nella consegna dei vaccini sono diventati allo stesso tempo ugualmente noti, mettendo in crisi la macchina che le regioni dovrebbero seguire. Nelle scorse ore il neo presidente del Consiglio Mario Draghi ha visto in videoconferenza i leader stranieri per decidere insieme una linea da seguire che sia unitaria per tutta l’Europa. Draghi: nessuna scusa per le case farmaceutiche Alla videoconferenza con i leader Ue, il premier Mario Draghi arriva con le idee chiare su una delle questioni più importanti del periodo della pandemia: i vaccini. All’Ue serve una linea comune sui test e dare priorità alle prime dosi. Il problema ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ormai è chiara a tutti l’importanza di una vaccinazione sempre più rapida per uscire dal tunnel del-19. I ritardi nella consegna deisono diventati allo stesso tempo ugualmente noti, mettendo in crisi la macchina che le regioni dovrebbero seguire. Nelle scorse ore il neo presidente del Consiglio Marioha visto in videoconferenza istranieri per decidere insieme una linea da seguire che sia unitaria per tutta l’Europa.: nessuna scusa per le case farmaceutiche Alla videoconferenza con iUe, il premier Marioarriva con le idee chiare su una delle questioni più importanti del periodo della pandemia: i. All’Ue serve una linea comune sui test e dare priorità alle prime dosi. Il problema ...

eucopresident : Felicissimo di poter lavorare di nuovo con Mario Draghi. Dobbiamo collaborare strettamente insieme per affrontare… - Agenzia_Ansa : Covid, Draghi al vertice Ue spinge per accelerare sui vaccini. Il premier italiano invita a non scusare le aziende… - eziomauro : Covid, Draghi al vertice Ue: 'Rapidità sui vaccini, e nessun perdono alle aziende inadempienti' - sonciniluc : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #26febbraio. Tra i temi: ??L’Ue è con #Draghi, linea dura per le aziende inadempienti… - arquer12 : RT @tempoweb: ??Non ci liberiamo di Arcuri: riecco il commissario ??#Draghi all'inglese sui #vaccini Come battere il #COVID ?? Elezioni a #Rom… -