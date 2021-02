FirenzePost : Covid-19: Macron, l’Europa lavori per una certificazione medica comune - fisco24_info : Draghi, Merkel, Macron: accelerare sui vaccini. Linea dura contro Big Pharma: Nel mirino le aziende mondiali che pr… - CardelliAc : RT @MediasetTgcom24: Macron: Ue produrrà vaccini autonomamente da fine anno #covid - CiccioniSe : RT @MediasetTgcom24: Macron: Ue produrrà vaccini autonomamente da fine anno #covid - MediasetTgcom24 : Macron: Ue produrrà vaccini autonomamente da fine anno #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Macron

Avvenire.it

, test e quarantena per chi arriva dai paesi più a rischio La presidente della Commissione ... Figuraccia di: la Francia è tra gli ultimi paesi al mondo nella... Emmanuelè furibondo: ...Il presidente francese Emmanuelha annunciato che "l'Ue si doterà della capacità di produrre ...prepararci a una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del- ...Emmanuel Macron, ha avuto ieri - 25 febbraio - un colloquio telefonico con l'omologo cinese Xi Jinping, durante il quale i due capi di Stato hanno ribadito il loro comune impegno nella lotta contro la ...Nel comunicato reso noto al termine del vertice, i leader europei spiegano che l’obiettivo è quello di «lavorare per un approccio comune sui certificati vaccinali ». Certificati su cui tutti si dicono ...