Cosa prevede il nuovo Dpcm che includerà anche Pasqua (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile C’è attesa per scoprire Cosa prevederà e quali misure verranno adottate nel nuovo Dpcm, il primo del Governo Draghi. Oggi verrà condivisa la bozza del decreto che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile. Come ha spiegato con la sua informativa al Senato il Ministro della Salute Roberto Speranza non ci sarà alcun allentamento. L’obiettivo è comunque quello di agire localmente scongiurando il pericolo lockdown generalizzato che sarebbe fatale da un punto di vista economico. Leggi anche: Roberto Speranza: “Non ci sono le condizioni per allentare le misure” La preoccupazione è alta e tiene banco il caso delle varianti con la Lombardia e la provincia di Brescia in grossa difficoltà con una vera e propria impennata di casi. Proprio la regione, con il monitoraggio ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile C’è attesa per scoprirerà e quali misure verranno adottate nel, il primo del Governo Draghi. Oggi verrà condivisa la bozza del decreto che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile. Come ha spiegato con la sua informativa al Senato il Ministro della Salute Roberto Speranza non ci sarà alcun allentamento. L’obiettivo è comunque quello di agire localmente scongiurando il pericolo lockdown generalizzato che sarebbe fatale da un punto di vista economico. Leggi: Roberto Speranza: “Non ci sono le condizioni per allentare le misure” La preoccupazione è alta e tiene banco il caso delle varianti con la Lombardia e la provincia di Brescia in grossa difficoltà con una vera e propria impennata di casi. Proprio la regione, con il monitoraggio ...

Montecitorio : 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. La Camera ha approvato il decreto #Milleproroghe; il testo ora passa… - Marc852835993 : RT @Liberop79653844: - moneypuntoit : ?? Nuovo Dpcm, oggi la bozza del testo: le misure in vigore fino al 6 aprile ?? - albertopletti : @cicchitto Una maggioranza allargata così prevede che l'unanimità non sia necessaria nel governo, con possibilità d… - piemonte_is : RT @MdR_Torino: Cos'è il Green New Deal? Cosa prevede? Ma soprattutto, quali sono i suoi obiettivi? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo a… -