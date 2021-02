Corea del Nord: i diplomatici russi tornano a casa su un carrello ferroviario a mano (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ stato un rientro a casa non convenzionale, e a dir poco scomodo, quello di alcuni dipendenti dell’ambasciata russa, in Corea del Nord, che, insieme alle loro famiglie – tra cui una bambina di 3 anni – hanno viaggiato su un carrello manuale spinto per più di 1km su un binario ferroviario, fino alla prima stazione disponibile: quella di Chasan, in russia. Le rigide misure anti-Covid, applicate dal regime di Kim Jong-un, li ha costretti ad affrontare ben 32 ore in treno, e 2 in autobus, attraversando il fiume Tumen che divide la russia dal loro paese di provenienza. Il governo NordCoreano ha infatti bloccato gran parte dei trasporti per prevenire e limitare gli spostamenti in vista della diffusione del virus. Corea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ stato un rientro anon convenzionale, e a dir poco scomodo, quello di alcuni dipendenti dell’ambasciata russa, indel, che, insieme alle loro famiglie – tra cui una bambina di 3 anni – hanno viaggiato su unmanuale spinto per più di 1km su un binario, fino alla prima stazione disponibile: quella di Chasan, ina. Le rigide misure anti-Covid, applicate dal regime di Kim Jong-un, li ha costretti ad affrontare ben 32 ore in treno, e 2 in autobus, attraversando il fiume Tumen che divide laa dal loro paese di provenienza. Il governono ha infatti bloccato gran parte dei trasporti per prevenire e limitare gli spostamenti in vista della diffusione del virus....

