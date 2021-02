Conte torna prof, insegnerà diritto privato a Firenze (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giuseppe Conte rientra ufficialmente all’Università di Firenze come professore ordinario di diritto privato. L’ex premier ha sciolto ufficialmente ogni dubbio nel corso di un colloquio oggi pomeriggio con il rettore Luigi Dei. Dopo quasi tre anni di aspettativa obbligatoria, che si è conclusa con la fine del mandato di presidente del Consiglio, Conte ha definito con la presidente della Scuola di Giurisprudenza, Paola Lucarelli e con il direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Andrea Simoncini i suoi impegni didattici per il secondo semestre. Conte terrà lezioni, conferenze e seminari nell’ambito dell’insegnamenti già programmati dei corsi di laurea di giurisprudenza, nonché dei corsi del dottorato di ricerca in scienze giuridiche e della Scuola di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giusepperientra ufficialmente all’Università dicomeessore ordinario di. L’ex premier ha sciolto ufficialmente ogni dubbio nel corso di un colloquio oggi pomeriggio con il rettore Luigi Dei. Dopo quasi tre anni di aspettativa obbligatoria, che si è conclusa con la fine del mandato di presidente del Consiglio,ha definito con la presidente della Scuola di Giurisprudenza, Paola Lucarelli e con il direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Andrea Simoncini i suoi impegni didattici per il secondo semestre.terrà lezioni, conferenze e seminari nell’ambito dell’insegnamenti già programmati dei corsi di laurea di giurisprudenza, nonché dei corsi del dottorato di ricerca in scienze giuridiche e della Scuola di ...

