Cassano: “Se l’Inter non vince lo scudetto è un disastro. L’Atalanta mi emoziona” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Antonio Cassano, ex attaccante di Inter, Milan e Roma ha parlato tramite il canale Youtube del giornalista Stefano Borghi. L'ex fantasista ha parlato della questione scudetto e delle conseguenze per i nerazzurri nel caso dovessero fallire l'assalto al titolo: "l’Inter ha iniziato la stagione malissimo, soprattutto perché è andata fuori dalle coppe. Non solo dalla Champions ma anche dall’Europa League: lì è stato un disastro. l’Inter ha un solo obiettivo, vincere lo scudetto: se arriva seconda, ha fatto un disastro. I nerazzurri sono favoriti perché Conte, giocando una volta a settimana, riesce a dare qualcosa in più alla squadra. Io sono interista dalla nascita, ma l’Inter non mi emoziona come ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Antonio, ex attaccante di Inter, Milan e Roma ha parlato tramite il canale Youtube del giornalista Stefano Borghi. L'ex fantasista ha parlato della questionee delle conseguenze per i nerazzurri nel caso dovessero fallire l'assalto al titolo: "ha iniziato la stagione malissimo, soprattutto perché è andata fuori dalle coppe. Non solo dalla Champions ma anche dall’Europa League: lì è stato unha un solo obiettivo,re lo: se arriva seconda, ha fatto un. I nerazzurri sono favoriti perché Conte, giocando una volta a settimana, riesce a dare qualcosa in più alla squadra. Io sono interista dalla nascita, manon micome ...

