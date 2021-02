Calendario Sei Nazioni rugby: orari 27 febbraio, tv, programma, streaming (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo una settimana di stop riprende il Sei Nazioni 2021 di rugby: dopo il rinvio di Francia-Scozia, restano due le gare in programma, entrambe sabato 27 febbraio. Si disputeranno Italia-Irlanda e Galles-Inghilterra, mentre ancora non si conosce la data di recupero dell’ultimo match. La terza giornata scatterà domani, sabato 27 febbraio: gli azzurri ospiteranno l’Irlanda, con il calcio d’inizio fissato alle ore 15.15. A seguire ci sarà la sfida due formazioni britanniche: il Galles sfida l’Inghilterra per provare ad allungare in vetta. Si inizia alle ore 17.45 italiane. Italia-Irlanda verrà trasmessa in diretta tv su DMAX, Galles-Inghilterra su MotorTrend, mentre la diretta streaming in ogni caso verrà affidata a discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei due ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo una settimana di stop riprende il Sei2021 di: dopo il rinvio di Francia-Scozia, restano due le gare in, entrambe sabato 27. Si disputeranno Italia-Irlanda e Galles-Inghilterra, mentre ancora non si conosce la data di recupero dell’ultimo match. La terza giornata scatterà domani, sabato 27: gli azzurri ospiteranno l’Irlanda, con il calcio d’inizio fissato alle ore 15.15. A seguire ci sarà la sfida due formazioni britanniche: il Galles sfida l’Inghilterra per provare ad allungare in vetta. Si inizia alle ore 17.45 italiane. Italia-Irlanda verrà trasmessa in diretta tv su DMAX, Galles-Inghilterra su MotorTrend, mentre la direttain ogni caso verrà affidata a discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei due ...

