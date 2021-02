Bozza dpcm: discoteche e fiere ancora ferme, possibile riapertura di cinema e teatri in zona gialla fra un mese San Michele Salentino: corona virus, chiuso asilo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Anche nelle zone bianche stop a fiere, congressi, discoteche e sale da ballo. Lo si evince dalla Bozza del nuovo dpcm che il governo ha inviato alle Regioni. A riferirlo è l’agenzia stampa Adnkronos. Conferma per il coprifuoco tra le 22 e le 5 e per la chiusura serale dei ristoranti, ipotesi di apertura di cinema e teatri (distanziamento e mascherine in sala) dal 27 marzo per le aree gialle. Intanto, tre insegnanti nella scuola per l’infanzia “Carlucci” di San Michele Salentino (Brindisi) sono risultate positive al Covid-19 mentre 18 operatori scolastici si sottoporranno al test. Gli alunni di una classe e il personale resteranno in isolamento domiciliare; nel frattempo sono state disposte le operazioni di sanificazione del plesso ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Anche nelle zone bianche stop a, congressi,e sale da ballo. Lo si evince dalladel nuovoche il governo ha inviato alle Regioni. A riferirlo è l’agenzia stampa Adnkronos. Conferma per il coprifuoco tra le 22 e le 5 e per la chiusura serale dei ristoranti, ipotesi di apertura di(distanziamento e mascherine in sala) dal 27 marzo per le aree gialle. Intanto, tre insegnanti nella scuola per l’infanzia “Carlucci” di San(Brindisi) sono risultate positive al Covid-19 mentre 18 operatori scolastici si sottoporranno al test. Gli alunni di una classe e il personale resteranno in isolamento domiciliare; nel frattempo sono state disposte le operazioni di sanificazione del plesso ...

