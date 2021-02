“Basta ai finti stupri nelle fiction”, l’appello contro la RAI (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’editoriale indipendente Aestetica Sovietica segnala i casi dei finti stupri nelle fiction RAI e si rivolge ai vertici di viale Mazzini chiedendo spiegazioni: “Un retaggio culturale imperdonabile in un Paese che già fa molta fatica a credere alle violenze sessuali”. Il caso dei finti stupri nelle fiction RAI Donne che denunciano finti stupri, presunte vittime che poi si rivelano bugiarde: è accaduto tre volte in poco più di un mese in tre delle principali fiction firmate RAI. Prima in “Mina Settembre”, dove l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi scopre che una giovane estetista sta accusando un ginecologo di una violenza sessuale mai avvenuta. Poi, nella nuova serie “Le indagini ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’editoriale indipendente Aestetica Sovietica segnala i casi deiRAI e si rivolge ai vertici di viale Mazzini chiedendo spiegazioni: “Un retaggio culturale imperdonabile in un Paese che già fa molta fatica a credere alle violenze sessuali”. Il caso deiRAI Donne che denunciano, presunte vittime che poi si rivelano bugiarde: è accaduto tre volte in poco più di un mese in tre delle principalifirmate RAI. Prima in “Mina Settembre”, dove l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi scopre che una giovane estetista sta accusando un ginecologo di una violenza sessuale mai avvenuta. Poi, nella nuova serie “Le indagini ...

