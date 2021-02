Basilicata e Molise in zona rossa dal 1 marzo, altre tre regioni in arancione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco un nuovo importante aggiornamento sulle regioni, Basilicata e Molise diventano zona rossa dal 1 marzo. La richiesta arriva dai governatori a causa dell’aumento dell’indice di contagiosità RT che in Basilicata è passata da 1,03 a 1,51. Il Molise invece ha constatato un rialzo dell’RT sulla costa, nuove uscite e assembramenti potrebbero aggravare una situazione che al momento è sotto controllo. Basilicata zona rossa, i motivi tecnici Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha spiegato i motivi tecnici dello spostamento in zona rossa. “Anche se al momento la pressione sulle nostre strutture sanitarie rimane entro limiti ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco un nuovo importante aggiornamento sullediventanodal 1. La richiesta arriva dai governatori a causa dell’aumento dell’indice di contagiosità RT che inè passata da 1,03 a 1,51. Ilinvece ha constatato un rialzo dell’RT sulla costa, nuove uscite e assembramenti potrebbero aggravare una situazione che al momento è sotto controllo., i motivi tecnici Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha spiegato i motivi tecnici dello spostamento in. “Anche se al momento la pressione sulle nostre strutture sanitarie rimane entro limiti ...

fanpage : Nuovo cambio colore, Lombardia, Piemonte e Marche passano in #zonaarancione, Molise e Basilicata in #zonarossa - Agenzia_Ansa : Italia sempre più arancione. Basilicata e Molise in rosso #ANSA - bizcommunityit : Lombardia torna in zona arancione come Piemonte e Marche. Basilicata e Molise rosse, Liguria gialla - bizcommunityit : Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione, Molise e Basilicata in rossa - Samantha_IT : RT @LaNotiziaTweet: Arancioni da lunedì #Piemonte, #Lombardia e #Marche. Molise e Basilicata in zona rossa. La Liguria torna gialla https:/… -