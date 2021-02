“Avvistato un Ufo nei cieli” | arriva la conferma che non ti aspetti

Diregiovani : Avvistato, da un pilota dell'#AmericanAirlines, un oggetto volante non identificato sui cieli del #NewMexico.?? Legg… - Italia_Notizie : Ufo avvistato il 21 febbraio dal pilota di un aereo di linea, l’audio da brividi: “Qualcosa è volato sopra di noi,… - clikservernet : Ufo avvistato il 21 febbraio dal pilota di un aereo di linea, l’audio da brividi: “Qualcosa è volato sopra di noi,… - Noovyis : (Ufo avvistato il 21 febbraio dal pilota di un aereo di linea, l’audio da brividi: “Qualcosa è volato sopra di noi,… - tornoseduto : Domenica da aereo di linea hanno avvistato un UFO in New Mexico, un lungo oggetto cilindrico. É stata intercettata… -

... il pilota e gli altri membri dell'equipagiato hanno realmente comunicato di averun ... ma non ci sono prove effettive che l'in questione abbia effettivamente sorvolato i cieli del New ...La conferma è arrivata direttamente dalla Federal Aviation Administration (FAA). Nei cieli del New Mexico è statoun. La notizia è stata riportata da AeroTime News , sito specializzato in comunicati sull'aviazione civile. La testimonianza di un pilota approfondimento, i documenti desecretati ...Nei cieli viene avvistato un Ufo e questa volte non è solamente una suggestione: arriva infatti una conferma totalmente inaspettata Da decenni ormai si continua a parlare dell’esistenza o meno degli ...Il pilota di un aereo dell’American Airlines ha riferito di aver visto un oggetto volante non identifico (UFO) sui cieli del New Mexico.