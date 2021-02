ATP Rotterdam 2021: sorteggiato il tabellone. Lorenzo Sonego pesca Tommy Paul. C’è Medvedev, spicca Wawrinka-Khachanov (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ stato reso disponibile da pochi minuti il tabellone del torneo ATP 500 di Rotterdam, il primo dell’anno di questa categoria. Lo storico appuntamento dell’Ahoy Arena (in scena dal 1972), che ha di recente dovuto rinunciare a diversi nomi di grido (Rafael Nadal e, in casa Italia, Matteo Berrettini e Jannik Sinner), proprio trent’anni fa vide l’unico successo di un azzurro: fu Omar Camporese a battere in tre duri set Ivan Lendl. Si ricorda anche l’episodio curioso nel 1984, quando Lendl e Jimmy Connors dovettero abbandonare, e mai più riprendere, la finale a causa di un allarme bomba poi rivelatosi falso. Dopo i citati forfait di Berrettini e Sinner, l’unico italiano nel tabellone principale è Lorenzo Sonego. Il torinese, reduce dai quarti nel 250 di Montpellier, sfiderà al primo turno l’americano ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ stato reso disponibile da pochi minuti ildel torneo ATP 500 di, il primo dell’anno di questa categoria. Lo storico appuntamento dell’Ahoy Arena (in scena dal 1972), che ha di recente dovuto rinunciare a diversi nomi di grido (Rafael Nadal e, in casa Italia, Matteo Berrettini e Jannik Sinner), proprio trent’anni fa vide l’unico successo di un azzurro: fu Omar Camporese a battere in tre duri set Ivan Lendl. Si ricorda anche l’episodio curioso nel 1984, quando Lendl e Jimmy Connors dovettero abbandonare, e mai più riprendere, la finale a causa di un allarme bomba poi rivelatosi falso. Dopo i citati forfait di Berrettini e Sinner, l’unico italiano nelprincipale è. Il torinese, reduce dai quarti nel 250 di Montpellier, sfiderà al primo turno l’americano ...

