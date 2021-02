Adriano Galliani positivo al coronavirus

(Di venerdì 26 febbraio 2021) . L’ad del Monza è in isolamento domiciliare. MILANO – . L’amministratore delegato del Monza, come riferito dalla stessa società, ha scoperto di aver contratto il virus nel consueto tampone molecolare a cui si sottopongono tutti i membri di un club prima della partita. Le condizioni del dirigente sono buone ed è attualmente in isolamento domiciliare. Sono scattate tutte le misure del caso e l’attività di contact tracing per individuare eventuali altri casi positivi. Non ci sono stati contatti con la squadra. La nota del Monza La notizia è stata data dal Monza con una breve nota ufficiale: “AC Monza comunica cheè risultatoal Covid-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L’amministratore delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato ...

MilanLiveIT : Ultim’ora - #AdrianoGalliani positivo al #COVID19 | Le sue condizioni ???? - pauldeb891 : RT @Corriere: Covid, Adriano Galliani positivo: era a Roma insieme ai dirigenti dell’Inter - Elisaerre19 : RT @ACMonza: Adriano Galliani positivo al Covid-19.. - scuroscuroscuro : RT @Corriere: Covid, Adriano Galliani positivo: era a Roma insieme ai dirigenti dell’Inter - monicolombo : RT @Corriere: Covid, Adriano Galliani positivo: era a Roma insieme ai dirigenti dell’Inter -

è risultato positivo al Covid - 19. Lo annuncia il Monza in una breve nota attraverso la quale viene precisato che l amministratore delegato del club biancorosso è entrato in regime ...L'allarme Covid continua a tenere in apprensione il mondo del pallone. Il focolaio nello spogliatoio del Torino , l'epidemia scoppiata all'Inter e ora la positività di. L'amministratore delegato del Monza è risultato positivo al virus. Il dirigente che domenica pomeriggio era a San Siro per assistere al derby, si è recato a Roma in compagnia dei ...Il Covid-19 torna a colpire il Monza, ma stavolta a livello dirigenziale: è infatti risultato positivo l’Ad Adriano Galliani. Asintomatico, non ha avuto contatti con la squadra. “ A.C. Monza comunica ...L'Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio ...