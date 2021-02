Vinicio Marchioni chi è: carriera, curiosità, vita privata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vinicio Marchioni, chi è la sua carriera e i successiVinicio Marchioni nasce a Roma il 10 Agosto del 1975, inizialmente si iscrive alla facoltà di Lettere con il sogno di diventare un celebre giornalista o scrittore. Purtroppo quella Laurea non verrà mai conseguita, riuscirà a diplomarsi presso l’Accademia dello Spettacolo negli anni 2000, la sua passione per il teatro era spiccata qualche anno prima, nel 1995 debutta a teatro con l’associazione “Luci D’ombra”. Esattamente dieci anni dopo, nel 2005, verrà seguito da un maestro del calibro di Luca Ranconi, il quale lo aiuterà a perfezionare la sua tecnica, in questo lasso di tempo capisce che la recitazione è la sua ragione di vita, ed è la strada che vuole intraprendere per la sua carriera. Dopo aver ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021), chi è la suae i successinasce a Roma il 10 Agosto del 1975, inizialmente si iscrive alla facoltà di Lettere con il sogno di diventare un celebre giornalista o scrittore. Purtroppo quella Laurea non verrà mai conseguita, riuscirà a diplomarsi presso l’Accademia dello Spettacolo negli anni 2000, la sua passione per il teatro era spiccata qualche anno prima, nel 1995 debutta a teatro con l’associazione “Luci D’ombra”. Esattamente dieci anni dopo, nel 2005, verrà seguito da un maestro del calibro di Luca Ranconi, il quale lo aiuterà a perfezionare la sua tecnica, in questo lasso di tempo capisce che la recitazione è la sua ragione di, ed è la strada che vuole intraprendere per la sua. Dopo aver ...

