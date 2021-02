Verso Napoli-Benevento, Giuntoli annuncia un’assenza e parla di Mertens (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il derby con il Benevento dopo il Granada in Europa League. Due impegni ravvicinati da affrontare con un attacco ridotto ai minimi termini. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri, ha fatto il punto della situazione prima del match con gli spagnoli al “Diego Armando Maradona“. Il dirigente del Napoli ha di fatto annunciato il forfait di Osimhen anche per la sfida di domenica contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. “Ha avuto un colpo, era in calo di zuccheri. Ha perso conoscenza, ci sono dei tempi da rispettare. Vediamo la settimana prossima. Anche se un po’ di riposo gli farà bene. Credo possa rientrare al meglio la settimana prossima“, sono state le parole di Giuntoli. Sarà invece a disposizione Mertens, anche se ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il derby con ildopo il Granada in Europa League. Due impegni ravvicinati da affrontare con un attacco ridotto ai minimi termini. Cristiano, direttore sportivo degli azzurri, ha fatto il punto della situazione prima del match con gli spagnoli al “Diego Armando Maradona“. Il dirigente delha di fattoto il forfait di Osimhen anche per la sfida di domenica contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. “Ha avuto un colpo, era in calo di zuccheri. Ha perso conoscenza, ci sono dei tempi da rispettare. Vediamo la settimana prossima. Anche se un po’ di riposo gli farà bene. Credo possa rientrare al meglio la settimana prossima“, sono state le parole di. Sarà invece a disposizione, anche se ...

