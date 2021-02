Uomini e Donne, anticipazioni govedì 25 febbraio 2021: scontri nello studio (Di giovedì 25 febbraio 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 25 febbraio, nella nuova puntata del dating show Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come riporta il Vicolo delle News,al centro studio Sabina che ha iniziato una conoscenza con Nicola. Gianni non è convinto di questa situazione e accusa la dama di essersi dimenticata troppo velocemente di Claudio. Interviene Maria prendendo le parti di Sabina e anche Tina si dimostra solidale con la donna. Sarà poi il turno di Federica, una ragazza che vuole conoscere Armando, ma dopo la sua presentazione ci sarà una discussione tra il cavaliere, Gianni e Samanta la nuova tronista che, dando un parere su Armando, lo farà innervosire. Il cavaliere le dà della maleducata, Gianni difende la tronista, e la lite sarà ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 25, nella nuova puntata del dating show Nella puntata di oggi di, come riporta il Vicolo delle News,al centroSabina che ha iniziato una conoscenza con Nicola. Gianni non è convinto di questa situazione e accusa la dama di essersi dimenticata troppo velocemente di Claudio. Interviene Maria prendendo le parti di Sabina e anche Tina si dimostra solidale con la donna. Sarà poi il turno di Federica, una ragazza che vuole conoscere Armando, ma dopo la sua presentazione ci sarà una discussione tra il cavaliere, Gianni e Samanta la nuova tronista che, dando un parere su Armando, lo farà innervosire. Il cavaliere le dà della maleducata, Gianni difende la tronista, e la lite sarà ...

