UAE Tour 2021, Vincenzo Nibali attacca in salita e viene ripreso. Tappa a Vingegaard, Pogacar amministra (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'uomo che non ti aspetti sul secondo arrivo in salita dell'UAE Tour 2021: a trionfare in cima a Jebel Jais, dopo 170 chilometri dalla partenza di Fujairah Marine Club nella quinta Tappa, è il danese Jonas Vingegaard. Per il classe 1996 della Jumbo-Visma si tratta della seconda vittoria della carriera. Gestione perfetta per Tadej Pogacar che guadagna ancora secondi in classifica generale ed ipoteca il trionfo finale. Nove fuggitivi hanno preso il comando delle operazioni nelle prime fasi di gara: Kevin Colleoni (Team BikeExchange), Larry Warbasse (Ag2r Citroen Team), Alex Dowsett, Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), Thomas De Gendt, Roger Kluge (Lotto Soudal) e Lasse Norman Hansen (Qhubeka Assos). Il plotone ha gestito la situazione lasciando ...

