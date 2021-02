The Killer: Fincher dirigerà Michael Fassbender in un nuovo thriller (Di giovedì 25 febbraio 2021) David Fincher sembra stia lavorando al suo nuovo lungometraggio in collaborazione con Netflix. Il film sarebbe l’adattamento di The Killer, graphic novel di Alexis Nolent. A riportare per prima la notizia è Deadline che annuncia anche che Michael Fassbender sarebbe in trattative per il ruolo del protagonista. The Killer: un progetto già aperto? Andrew Kevin Walker sceneggiatore del cult di Fincher Se7en (Seven), sta scrivendo la sceneggiatura del progetto aperto da almeno 10 anni. David Fincher lavora alla realizzazione di The Killer dal 2007. All’epoca i diritti della graphic novel francese erano in mano alla Paramount. Brad Pitt fu indicato come possibile protagonista. La prima collaborazione tra i due risale al 1995 con il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Davidsembra stia lavorando al suolungometraggio in collaborazione con Netflix. Il film sarebbe l’adattamento di The, graphic novel di Alexis Nolent. A riportare per prima la notizia è Deadline che annuncia anche chesarebbe in trattative per il ruolo del protagonista. The: un progetto già aperto? Andrew Kevin Walker sceneggiatore del cult diSe7en (Seven), sta scrivendo la sceneggiatura del progetto aperto da almeno 10 anni. Davidlavora alla realizzazione di Thedal 2007. All’epoca i diritti della graphic novel francese erano in mano alla Paramount. Brad Pitt fu indicato come possibile protagonista. La prima collaborazione tra i due risale al 1995 con il ...

