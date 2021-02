Tempesta d'amore, anticipazioni 25 febbraio: una brutta notizia per Tim (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tim sarà ancora sotto i riflettori di Tempesta d'amore, come attestano le anticipazioni di oggi, giovedì 25 febbraio. Il giovane, nel tentativo di aiutare Christoph a rintracciare Karl Kalenberg e il suo cellulare, si è imbattuto nella furia di Ariane che lo ha colpito alle spalle provocandogli una commozione cerebrale. A ritrovare Tim privo di sensi al lago è stata Franzi che lo ha anche accompagnato in ospedale. Il ragazzo è stato poi dimesso e sembrava aver recuperato le forze, ma poi ha iniziato ad avvertire un forte dolore alla spalla e, sempre su consiglio della sua ex fidanzata, ha deciso di andare da Michael per farsi visitare. Purtroppo, dopo il controllo con il medico, per Tim arriverà una notizia terribile in quanto verrà a sapere di aver riportato un danno permanente che potrebbe ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tim sarà ancora sotto i riflettori did', come attestano ledi oggi, giovedì 25. Il giovane, nel tentativo di aiutare Christoph a rintracciare Karl Kalenberg e il suo cellulare, si è imbattuto nella furia di Ariane che lo ha colpito alle spalle provocandogli una commozione cerebrale. A ritrovare Tim privo di sensi al lago è stata Franzi che lo ha anche accompagnato in ospedale. Il ragazzo è stato poi dimesso e sembrava aver recuperato le forze, ma poi ha iniziato ad avvertire un forte dolore alla spalla e, sempre su consiglio della sua ex fidanzata, ha deciso di andare da Michael per farsi visitare. Purtroppo, dopo il controllo con il medico, per Tim arriverà unaterribile in quanto verrà a sapere di aver riportato un danno permanente che potrebbe ...

