Strage in Congo, non è stata un'esecuzione Uccisi nello scontro tra ranger e ribelli (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'autopsia non esclude il fuoco amico. L'ambasciatore colpito da 4 proiettili. Oggi i funerali di Stato di Attanasio e del carabiniere Iacovacci Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'autopsia non esclude il fuoco amico. L'ambasciatore colpito da 4 proiettili. Oggi i funerali di Stato di Attanasio e del carabiniere Iacovacci

elenapasquini : RT @radio3mondo: Solitamente non si parla del #Congo. La guerra va avanti da anno e il prezzo più alto lo paga la popolazione autoctona che… - emidio_antonio : @ItaliaViva 'Speriamo che le prossime condoglianze siano per la tua famiglia, maiale' ... scrive tal Gennaro Costan… - linasimonetti49 : RT @ilriformista: 'No esecuzione, è stato un conflitto a fuoco' #Congo #LucaAttanasio #VittorioIacovacci @luigidimaio #DiMaio https://t.co… - ParmaPsi : RT @ilriformista: 'No esecuzione, è stato un conflitto a fuoco' #Congo #LucaAttanasio #VittorioIacovacci @luigidimaio #DiMaio https://t.co… - frances61777683 : RT @Letargo6: Strage di --CRISTIANI--- in Congo, uccise 36 persone a colpi di machete. ANCHE QUESTA 'STRADA STERRATA..' CREDO HA A CHE FARE… -