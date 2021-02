State of Play Febbraio 2021: nuovo trailer per Kena! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante il breve State of Play tenutosi durante questo Febbraio 2021, Ember Lab è tornato a mostrare Kena: Bridge of Spirits con nuove informazioni e un trailer Lo sviluppo di Kena: Bridge of Spirits sta incontrando numerose difficoltà. Annunciato all’evento di presentazione di PlayStation 5 con un trailer che ce ne aveva fatto subito innamorare, Kena ha poi visto rinviare la data d’uscita prevista inizialmente per fine 2020 a un generico “primo trimestre del 2021”. Ember Lab ha dovuto anche superare un periodo non proprio roseo, ad ottobre dello scorso anno, durante il quale un ex dipendente aveva lanciato pesanti accuse alla compagnia. Il titolo ha comunque ancora tutti gli occhi degli appassionati puntati sopra, considerando che fra le esclusive ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante il breveoftenutosi durante questo, Ember Lab è tornato a mostrare Kena: Bridge of Spirits con nuove informazioni e unLo sviluppo di Kena: Bridge of Spirits sta incontrando numerose difficoltà. Annunciato all’evento di presentazione diStation 5 con unche ce ne aveva fatto subito innamorare, Kena ha poi visto rinviare la data d’uscita prevista inizialmente per fine 2020 a un generico “primo trimestre del”. Ember Lab ha dovuto anche superare un periodo non proprio roseo, ad ottobre dello scorso anno, durante il quale un ex dipendente aveva lanciato pesanti accuse alla compagnia. Il titolo ha comunque ancora tutti gli occhi degli appassionati puntati sopra, considerando che fra le esclusive ...

