Stankovic: «Orgoglioso dei miei ragazzi, la qualificazione era possibile. Ibra? Un fratello» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dejan Stankovic, tecnico dello Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan. Le sue parole Dejan Stankovic, tecnico dello Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan. Le sue parole. qualificazione – «La qualificazione era possibile dal 1? di Belgrado, i miei ragazzi sono stati bravi. Anche in 10 contro il Milan siamo stati bravi. Io non piango per l’eliminazione, so cosa abbiamo fatto in 180?. Sono più che Orgoglioso dei ragazzi e sarò sempre al loro fianco perchè se lo meritano. Il progetto nasce un anno fa, ho portato una cultura di lavoro diversa, attaccamento alla maglia, la Stella Rossa è un grande club. Il club credeva in me, io sono alla prima ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dejan, tecnico dello Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan. Le sue parole Dejan, tecnico dello Stella Rossa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan. Le sue parole.– «Laeradal 1? di Belgrado, isono stati bravi. Anche in 10 contro il Milan siamo stati bravi. Io non piango per l’eliminazione, so cosa abbiamo fatto in 180?. Sono più chedeie sarò sempre al loro fianco perchè se lo meritano. Il progetto nasce un anno fa, ho portato una cultura di lavoro diversa, attaccamento alla maglia, la Stella Rossa è un grande club. Il club credeva in me, io sono alla prima ...

Fprime86 : RT @DiMarzio: 'Orgoglioso dei ragazzi. L'angolo alla fine? Non piango, ma lasciatecelo battere'. Poi la previsione scudetto: uno #Stankovic… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Stella Rossa, Stankovic: 'Orgoglioso dei miei. Il Milan deve migliorare, lo Scudetto è in mano all'Inter' https://t.co… - DiMarzio : 'Orgoglioso dei ragazzi. L'angolo alla fine? Non piango, ma lasciatecelo battere'. Poi la previsione scudetto: uno… - TuttoMercatoWeb : Stella Rossa, Stankovic: 'Orgoglioso dei miei. Il Milan deve migliorare, lo Scudetto è in mano all'Inter' - MilanWorldForum : Stankovic commenta il pareggio col Milan -) -