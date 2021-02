Scorpione (Di giovedì 25 febbraio 2021) “L’amore comanda un vasto esercito di stati d’animo”, scrive la poeta e saggista Diane Ackerman. “Frenetico e sereno, vigile e calmo, esausto ed energico, esplosivo e pacato”. Nelle prossime settimane questa verità avrà un posto... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) “L’amore comanda un vasto esercito di stati d’animo”, scrive la poeta e saggista Diane Ackerman. “Frenetico e sereno, vigile e calmo, esausto ed energico, esplosivo e pacato”. Nelle prossime settimane questa verità avrà un posto... Leggi

ossiimori : cancro ascendente bilancia con luna in scorpione ?? - racunberapi : @_malewitch_ Scorpione....... - hypnoutique : @skatesvein scorpione ascendente aquario luna in leone bg - EPanzanini : RT @youaremysum: perché 12 segni quando ne bastano 6? scorpione ariete acquario gemelli cancro capricorno - iamcolen : @skatesvein leone ascendente acquario luna in scorpione -