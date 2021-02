Scambia Dante con Topolino: la gaffe del leghista è clamorosa! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il sottosegretario leghista appena eletto Rossano Sasso ha fatto una clamorosa gaffe su Facebook: ha citato Dante e invece era Topolino. Rossano Sasso, deputato barese della Lega, è stato nominato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il sottosegretarioappena eletto Rossano Sasso ha fatto una clamorosasu Facebook: ha citatoe invece era. Rossano Sasso, deputato barese della Lega, è stato nominato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

