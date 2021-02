Saturnalia | Macrobio | l’equivalente latino del Simposio platonico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021), l’opera letteraria dicomposta attorno agli anni 430. Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente, il testoche trae la sua ispirazione dal: l’opera sul dialogo conviviale Un’opera divisa in sette libri che ha come protagonisti dodici esponenti appartenenti all’aristocrazia romana e alla classe senatoria della fine del IV secolo. All’interno deidi, il clima è colloquiale, dialogico, conviviale: si discorre in serenità dei più disparati argomenti. La forma, per l’appunto, è quella del dialogo conviviale. L’autore immagina che, durante le feste dedicata al dio Saturno, un gruppo di pensatori fra i più autorevoli del tempo, si ...