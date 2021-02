Santana giura amore al Palermo e cerca il record | “Non mi pongo limiti e voglio finire qui la carriera”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Mario Albertocon ilnel cuore, per sempre. Il centrocampista argentino, tornato in rosanero a seguito del fallimento del club nell'estate 2019 dopo aver calcato i campi della Serie A con le maglie di Fiorentina, Napoli, Torino, Genoa e Chievo, è adesso ad un gol dalla storia. Infatti, alla sua prossima realizzazione diventerà l'unico giocatore delad aver segnato in tutti i campionati, dalla Serie A alla Serie D.Intervistato dal Corriere dello Sport, il classe 1981 ha commentato: "Sinceramente nnon ho mai dato tanto peso alle statistiche e ci penso ancora meno adesso dopo una sconfitta come quella contro il Catanzaro. Sicuramente ora non è tra i miei pensieri. Ma è innegabile che i numeri confermino l'importanza che la piazza diha avuto nella mia. Significa ...