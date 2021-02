Rugby, Sei Nazioni: focolaio Covid-19 nella Francia, allenamenti sospesi (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Francia del Rugby ha sospeso gli allenamenti a causa di un focolaio da Covid-19. La notizia arriva a tre giorni dalla sfida del Sei Nazioni contro la Scozia in programma domenica 28 febbraio allo Stade de France. Nonostante 10 casi di positività all’interno della squadra francese (più 2 membri dello staff e il coach) gli organizzatori avevano confermato il regolare svolgimento del match nelle scorse ore. Ma oggi è emersa un’altra positività tra i transalpini. La Federazione ha così deciso di mettere la squadra in auto-isolamento in attesa di nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. E la sfida con gli scozzesi risulta sempre più a rischio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ladelha sospeso glia causa di unda-19. La notizia arriva a tre giorni dalla sfida del Seicontro la Scozia in programma domenica 28 febbraio allo Stade de France. Nonostante 10 casi di positività all’interno della squadra francese (più 2 membri dello staff e il coach) gli organizzatori avevano confermato il regolare svolgimento del match nelle scorse ore. Ma oggi è emersa un’altra positività tra i transalpini. La Federazione ha così deciso di mettere la squadra in auto-isolamento in attesa di nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. E la sfida con gli scozzesi risulta sempre più a rischio. SportFace.

sportface2016 : #Rugby, #Francia in isolamento a tre giorni dalla sfida del #6nations2021 contro la #Scozia per un focolaio… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #rugby #SeiNazioni Matricola #Garbisi primi esami superati: 'Ma non mi accontento' @Federugby - sportface2016 : #Rugby, #SixNations2021: domenica Francia-Scozia si disputerà regolarmente - Federugby : RT @Gazzetta_it: #rugby #SeiNazioni Matricola #Garbisi primi esami superati: 'Ma non mi accontento' @Federugby - Gazzetta_it : #rugby #SeiNazioni Matricola #Garbisi primi esami superati: 'Ma non mi accontento' @Federugby -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sei Bersaglieri in campo con l'Accademia, domenica i recuperi delle altre ROVIGO - Lo stop del campionato per il torneo del Sei Nazioni consente solitamente alle squadre di rifiatare, in questo caso la Federazione ha ... Responsabile tecnico delle speranze azzurre del rugby ...

ITALRUGBY, FAVRETTO E BRUNO A DISPOSIZIONE DELLE FRANCHIGIE NEL PROSSIMO WEEKEND Roma " Giornata libera da impegni sul campo per la Nazionale Italiana Rugby che dedicherà la giornata odierna al recupero in vista dell'allenamento di domani quando gli ...terzo match del Guinness Sei ...

Rugby - Sei Nazioni 2021: la decisione del board sulla disputa di Francia-Scozia OnRugby Rugby, Sei Nazioni: focolaio Covid-19 nella Francia, allenamenti sospesi Allenamenti sospesi per la nazionale francese di rugby dopo un altro caso di positività al Covid-19: la squadra è in auto-isolamento ...

La prima volta delle Zebre agli ottavi di Challenge Cup Il comitato organizzatore dell’EPCR Challenge Cup ha annunciato questo pomeriggio la formula conclusiva della coppa europea che lo scorso gennaio era stata momentaneamente sospesa per via dei timori, ...

ROVIGO - Lo stop del campionato per il torneo delNazioni consente solitamente alle squadre di rifiatare, in questo caso la Federazione ha ... Responsabile tecnico delle speranze azzurre del...Roma " Giornata libera da impegni sul campo per la Nazionale Italianache dedicherà la giornata odierna al recupero in vista dell'allenamento di domani quando gli ...terzo match del Guinness...Allenamenti sospesi per la nazionale francese di rugby dopo un altro caso di positività al Covid-19: la squadra è in auto-isolamento ...Il comitato organizzatore dell’EPCR Challenge Cup ha annunciato questo pomeriggio la formula conclusiva della coppa europea che lo scorso gennaio era stata momentaneamente sospesa per via dei timori, ...