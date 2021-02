Rinchiusi sì, ma non dalla domenica: schiaffo e lezione a Conte, come cambiano le serrate con Draghi (Di giovedì 25 febbraio 2021) come cambiano le serrate al tempo di Mario Draghi? Lo spiega Mariastella Gelmini, ministro delle Autonomie, che ha spiegato in che modo cambieranno gli interventi dell'esecutivo nel corso dell'incontro con le Regioni e gli Enti locali: "Il sistema dei parametri (per definire i colori delle zone in Italia nell'emergenza Covid) si può affinare, ma probabilmente non con il decreto in arrivo, ci vorrà un tavolo tecnico", ha premesso il ministro di Forza Italia. "In ogni caso - ha ripreso la Gelmini -, per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure non entreranno più in vigore di domenica ma di lunedì". Insomma, un cambio di passo rispetto a Giuseppe Conte. Si pensi al caso delle chiusure stabilite poche ore prima per San Valentino, che cadeva di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)leal tempo di Mario? Lo spiega Mariastella Gelmini, ministro delle Autonomie, che ha spiegato in che modo cambieranno gli interventi dell'esecutivo nel corso dell'incontro con le Regioni e gli Enti locali: "Il sistema dei parametri (per definire i colori delle zone in Italia nell'emergenza Covid) si può affinare, ma probabilmente non con il decreto in arrivo, ci vorrà un tavolo tecnico", ha premesso il ministro di Forza Italia. "In ogni caso - ha ripreso la Gelmini -, per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure non entreranno più in vigore dima di lunedì". Insomma, un cambio di passo rispetto a Giuseppe. Si pensi al caso delle chiusure stabilite poche ore prima per San Valentino, che cadeva di ...

