“Reclutava modelle e promoter sul web e poi ne abusava” | arrestato imprenditore

(Di giovedì 25 febbraio 2021) . Finisce ai domiciliari Luca Salvatore Longo, 36, titolare della “Umilty Modelsharing Organization” con sede in via Notarbartolo. Decine le denunce da parte di ragazze anche minorenni che l’indagato avrebbe molestato. Quelle che lo avrebbero respinto sarebbero state poi minacciate e perseguitate. Avrebbe reclutato giovani donne attraverso il web, promettendo loro guadagni sicuri lavorando comeo ragazze immagine, ma poi – secondo la Procura – durante i casting, ne avrebbe approfittato per allungare le mani e costringere diverse di loro a subire anche atti sessuali. E’ con le accuse di violenza sessuale, stalking, minacce, molestie e lesioni – sono oltre venti i capi d’imputazione contestati dall’aggiunto Annamaria Picozzi e dai sostituti Giorgia Righi, Maria Rosaria Perricone, Giulia Amodeo e Ludovica D’Alessio – che Luca Salvatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Reclutava modelle

MF Fashion

Caratteristiche che non sono sfuggite alla celebre agenzia diIMG che l'ha subito arruolata negli stessi giorni in cuila poetessa Amanda Gorman . Ella però non ha solo coolness da ...e promoter sul web e poi ne abusava', arrestato imprenditore 18 dicembre 2020 Le mani sui seni e le maledizioni ('Dio ti punisce'): i messaggi che inchiodano l'imprenditore della ...Dalle due pioniere messicane di inizio Novecento all'ex modella convertita in predicatrice. Sono tante le donne diventate vere boss del narcotraffico ...La figlia del marito di Kamala Harris lancia sulla piattaforma Mall i suoi primi cinque pezzi lavorati a maglia, proprio nei giorni del suo debutto in passerella ...