Pulire le fedi | il metodo per farle tornare brillanti

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Spesso capita che i nostri gioielli col passar del tempo si scoloriscano e diventino di un colore molto simile al grigio. Molte sono le persone che infatti si trovano ad affrontare questo problema non poco comune, ma davvero fastidioso. Dopo un lungo matrimonio capita che leche portiamo costantemente sulle nostre dita possano diventare nere e questo non per una cattiva igiene personale, ma semplicemente perché con il tempo tendono a perdere la propria lucidità. In ogni caso però esistono vari metodi per ovviare a questo problema molto comune. Il rimedio che vi vogliamo proporre è un rimedio del tutto naturale con ingredienti facili e veloci da reperire che ritroviamo in qualsiasi cassetto della nostra casa. I prodotti di cui stiamo parlando sono del semplice cloruro di sodio, ovvero del sale da cucina, qualche goccia di sapone per i piatti e del comune ...