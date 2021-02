Parchi gioco inclusivi: la Regione finanzia 21 progetti in provincia di Bergamo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 127 i progetti per la realizzazione e l’adeguamento di Parchi gioco inclusivi che saranno finanziati da Regione Lombardia con 3.688.221 milioni di euro. Questi progetti si aggiungono a quelli già approvati negli anni scorsi per mettere a disposizione dei bambini lombardi Parchi gioco senza barriere architettoniche e sicuri. progetti PER GARANTIRE L’INCLUSIONE “Il gioco rappresenta un momento fondamentale nella crescita e nello sviluppo delle relazioni sociali per tutti i bambini. Garantire il diritto al gioco – sottolinea Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità – è da sempre una delle priorità di Regione ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 127 iper la realizzazione e l’adeguamento diche sarannoti daLombardia con 3.688.221 milioni di euro. Questisi aggiungono a quelli già approvati negli anni scorsi per mettere a disposizione dei bambini lombardisenza barriere architettoniche e sicuri.PER GARANTIRE L’INCLUSIONE “Ilrappresenta un momento fondamentale nella crescita e nello sviluppo delle relazioni sociali per tutti i bambini. Garantire il diritto al– sottolinea Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità – è da sempre una delle priorità di...

