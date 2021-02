Palestre e piscine, quando riaprono? Le ipotesi con il nuovo Dpcm (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Dopo il decreto legge Covid emanato dal governo Draghi, è in arrivo il nuovo Dpcm, c he andrà a sostituire quello in scadenza il 5 marzo e che s arà in vigore fino al 6 ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Dopo il decreto legge Covid emanato dal governo Draghi, è in arrivo il, c he andrà a sostituire quello in scadenza il 5 marzo e che s arà in vigore fino al 6 ...

myrtamerlino : Domani avrò un collegamento con #Israele dove ai vaccinati viene fornito un #passaporto verde per poter accedere ai… - LegaSalvini : #SALVINI: «BASTA LOCKDOWN, RIAPRIAMO PISCINE E PALESTRE» - sole24ore : Nuovo Dpcm, palestre e piscine restano chiuse. Pressing delle regioni per aprire i ristoranti la sera… - GiuseppeDiMare : RT @RadioSavana: Genova, 6mila persone assembrate per concorso infermieri. Poi chiudono ristoranti, palestre, piscine, teatri, impianti da… - Anto_10_10_ : La #Salute passa dallo #sport. Se non riaprirete le #palestre e le #piscine non andrà bene proprio una sega. Lo spo… -