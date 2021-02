Napoli-Granada, la rabbia di Gattuso: “Inaccettabile l’atteggiamento degli ospiti. Se l’avesse fatto una squadra italiana..” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Napoli fuori dall'Europa League.Napoli-Granada 2-1, a Gattuso non bastano Zielinski e Fabián Ruiz: partenopei fuori dall’Europa LeagueLa vittoria della franchigia partenopea ai danni del Granada non è bastata ad evitare la dura eliminazione rimediata a causa del doppio confronto con la compagine spagnola. All'andata dei sedicesimi di Europa League il team di Diego Martínez Penas aveva infatti battuto per due reti a zero la formazione di Rino Gattuso, al quale pertanto non sono bastate le reti di Piotr Zielinski e Fabián Ruiz per scalare la montagna europea. A margine della vittoria, mai dal sapore così amaro, il coach della società del patron Aurelio De Laurentiis è intervenuto a gamba tesa ai microfoni di SkySport per analizzare l'eliminazione molto dura da digerire. Di seguito, le ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021)fuori dall'Europa League.2-1, anon bastano Zielinski e Fabián Ruiz: partenopei fuori dall’Europa LeagueLa vittoria della franchigia partenopea ai danni delnon è bastata ad evitare la dura eliminazione rimediata a causa del doppio confronto con la compagine spagnola. All'andata dei sedicesimi di Europa League il team di Diego Martínez Penas aveva infatti battuto per due reti a zero la formazione di Rino, al quale pertanto non sono bastate le reti di Piotr Zielinski e Fabián Ruiz per scalare la montagna europea. A margine della vittoria, mai dal sapore così amaro, il coach della società del patron Aurelio De Laurentiis è intervenuto a gamba tesa ai microfoni di SkySport per analizzare l'eliminazione molto dura da digerire. Di seguito, le ...

